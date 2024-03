Kim Ji Won: diễn viên phái thực lực được khán giả Hàn đánh giá cao

Sau "Những người thừa kế", Kim Ji Won lần nữa chinh phục được khán giả khi vào vai thiếu úy Yoon Myung Joo trong bộ phim "Hậu Duệ Mặt Trời". Thành công từ bộ phim giúp cô được nhiều đạo diễn, nhà làm phim "chọn mặt gửi vàng". Cho đến nay Kim Ji Won sở hữu không ít những bộ phim hay trong sự nghiệp diễn xuất.

Kim Ji Won trong "Hậu duệ mặt trời". (Ảnh: Internet).

Hành trình hơn một thập kỷ, trải qua đa dạng vai diễn với những sắc tố khác nhau. Từ Ji Won đáng yêu hài hước trong "High Kick: Revenge of the Short Legged" đến Yoo Rachel lôi cuốn trong "Những người thừa kế" hay Yoon Myung Joo có ý chí mạnh mẽ trong "Hậu duệ mặt trời", Choi Ae Ra can đảm trong "Thanh xuân vật vã"... Mỗi vai diễn đều được cô nàng làm nổi bật lên chất riêng.