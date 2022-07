Kim Duyên xin lỗi phần thi vấn đáp 'Doraemon là nhân vật Disney'

Vì câu trả lời trên, Kim Duyên bị cho là thiếu hiểu biết. Clip đối đáp của Kim Duyên tại Ba Lan đang được lan truyền mạnh trên mạng xã hội, vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Kim Duyên thi SUPRA CHAT vòng 2 (Nguồn: Wpress).

Cho tới mới đây, người đẹp chính thức lên tiếng về cuộc trò chuyện gây tranh cãi. Xin lỗi vì đã khiến khán giả phải thất vọng, Kim Duyên cũng lý giải nguyên nhân dẫn tới câu trả lời này.