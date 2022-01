Kim Duyên 'phục thù' hát lại ca khúc nhạc Xuân từng gây sóng gió

Từng nhận mình hát không hay, nhưng Á hậu Kim Duyên vẫn rất "nỗ lực" trong việc hát hò. Mới đây, cô nàng đã "on the mic" hát lại ca khúc nhạc Xuân từng gây sóng gió một thời.

Theo đó, clip hậu trường chụp ảnh đầy nhắng nhít của nàng hậu vừa được giới thiệu gần đây đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Kim Duyên "phục thù" hát lại ca khúc Ngày Xuân Long Phụng Sum Vầy mà cô từng thể hiện "lầy lội" cách đây 2 năm.