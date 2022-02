Kim Duyên mặc chiếc đầm đặc biệt để nhận sash thi Miss Supranational 2022

Không phụ sự mong mỏi của fan sắc đẹp, á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên vừa được nhận sash đại diện Việt Nam tiếp tục chinh chiến ở cuộc thi Hoa hậu Siêu Quốc gia 2022.

Tại thời khắc nhận thư mời của tổ chức Miss Supranational 2022, Kim Duyên mặc lại bộ đầm trong đêm chung kết Miss Universe 2021.