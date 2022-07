Kim Duyên lên tiếng tin đồn mua giải Á hậu 2 Miss Supranational

Your browser does not support the video tag.

Clip: Kim Duyên và đơn vị quản lý lên tiếng tin đồn mua giải (Nguồn: Fanpage Miss Supranational Vietnam).

Kim Duyên sinh năm 1995, được biết đến nhiều nhất với danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Vừa qua, chân dài Cần Thơ xuất sắc đoạt danh hiệu Á hậu 2 Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2022. Đây cũng là thành tích tốt nhất của Việt Nam tại đấu trường này cho tới hiện tại.

Trước đó, Kim Duyên từng đại diện Việt Nam thi Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2021, lọt vào top 16 chung cuộc nhờ thắng giải bình chọn.