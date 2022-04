Kim Duyên gặp Miss Universe, đẹp áp đảo hay thua thảm hại?

Dù Miss Universe rất đẹp nhưng Kim Duyên vẫn có sự tỏa sáng riêng trong khung hình.

Clip: Kim Duyên tạo dáng bên mỹ nhân Canada gốc Nga.

Kim Duyên sinh năm 1995, được biết đến qua nhiều cuộc thi sắc đẹp. Thành tích nổi bật nhất của Kim Duyên phải kể tới ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.