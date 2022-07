Kim Duyên có 'chiến thắng' đầu tiên tại Miss Supranational 2022

Hôm 27/6 vừa qua, Kim Duyên đã chính thức lên đường sang Ba Lan để chuẩn bị bước vào những chặng đua đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2022.

Dù có khởi đầu không mấy thuận lợi khi phải ghi hình Supra Chat vòng 2 khi vừa đến Ba Lan trong tình trạng sốt và khàn giọng nhưng sau đó, nàng hậu gốc Cần Thơ đã lấy lại phong độ.

Bằng chứng là trong phần thi tiếp theo: Super Model of The Year, Kim Duyên đã được gọi tên vào top 11 và sau đó là chiến thắng trong khu vực châu Á.