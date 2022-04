Kiểu tóc ngắn của nữ phụ 'Hẹn Hò Chốn Công Sở' gây sốt

Nhân vật tiểu thư Jin Young Seo do Seol In Ah thủ vai cũng là một trong những nhân tố giúp bộ phim Hẹn Hò Chốn Công Sở trở nên thu hút hơn. Trong phim, Seol In Ah diện kiểu tóc ngắn thẳng tắp vừa cá tính vừa sang chảnh khiến chị em chết mê chết mệt.