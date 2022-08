Kiều nữ Hong Kong trắng tay dù đẻ 3 con cho tỷ phú

Lương Lạc Thi là diễn viên nổi tiếng Hong Kong, mang hai dòng máu Bồ Đào Nha và Trung Quốc. Cô bước vào giới giải trí từ năm 12 tuổi với vai trò là người mẫu cho công ty Emperor Entertainment Group. Ở tuổi 16, cô từng ra mắt album đầu tay.

Năm 19 tuổi, cô gặp con trai của thương gia Lý Gia Thành - Lý Trạch Giai - và yêu người này say đắm. 4 năm chung sống, cô đẻ cho ông Lý 3 con trai dù không hôn nhân, không danh phận. Năm 2011, hai người chia tay. Một thời gian dài, Lạc Thi đưa con ra nước ngoài sống, sau đó mới về Hong Kong.

Cô từng giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong cho phim Isabella, sau đó xuất hiện trong phim The Mummy: Tomb Of The Dragon Emperor (2008).

Theo Ngoisao.net