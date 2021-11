Kiểu nhịn ăn tối chẳng những tăng cân mà còn gây hại sức khỏe

Đang béo phì

Những người quá béo là khi cảm thấy gánh nặng quá lớn mỗi khi bước đi và hoàn toàn không thể tập thể dục cường độ cao.

Trong trường hợp này, ở giai đoạn đầu của quá trình giảm cân, bạn có thể chọn ăn ít hơn và chia làm nhiều bữa hơn hoặc giảm ăn hay bỏ bữa tối.

Sau 1-2 tháng, khi đã giảm được trọng lượng nhất định, bạn có thể bắt đầu tăng cường độ tập luyện và ăn tối lượng thích hợp.

Một bữa tối lành mạnh là như thế nào?

- Không ăn muộn hơn 20h.

- Gồm đầy đủ và cân đối các thực phẩm gồm: 2 phần rau xanh lá, một phần tinh bột, nửa phần protein. Cố gắng ăn ngũ cốc nguyên hạt hợp lý.

- Ăn lưng lửng bụng là dừng, tránh ăn quá no.