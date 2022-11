Kiều Minh Tuấn khoe ảnh nam thần, có ngay ảnh 'bị tag' để so

Góc nghiêng của ngôi sao 8X.



Nam diễn viên bên những người anh em thân thiết.



Với sự kiện này, không thể phủ nhận sự chỉn chu của Kiều Minh Tuấn, phong cách "lên hương" rõ rệt.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Kiều Minh Tuấn đi sự kiện.

Q