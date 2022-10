Kiều Minh Tuấn hệt 'cướp biển', hé lộ cát-xê dẫn đám cưới Diệu Nhi

Khi Trấn Thành hỏi được đối đãi như thế nào trong 2 ngày đi ăn cưới, Kiều Minh Tuấn hài hước cho biết: "Không được gì luôn, không cho ăn".

Diễn viên Anh Trai Yêu Quái cũng hé lộ cát-xê khi dẫn đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú. Cụ thể, Kiều Minh Tuấn dí dỏm cho biết đã quy tiền mừng cưới vào tiền cát-xê, khấu trừ nên không cần phải có phong bì.

Clip: Kiều Minh Tuấn chia sẻ về công việc MC đám cưới.



Ngoại hình nam diễn viên bị Trấn Thành nói giống "cướp biển".