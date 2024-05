Kiều Ly Phạm bảo vệ chuyện tình em gái Nga Anh: Là hai người độc thân được gia đình giới thiệu, không có chuyện người thứ 3!

Mới đây, thông tin em gái Kiều Ly Phạm - hot girl Nga Anh hẹn hò cùng chồng cũ Mai Ngọc đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Cặp đôi được bắt gặp đi chung xe, nắm tay trên phố và lộ nhiều hint trong mối quan hệ tình cảm từ khoảng tháng 3/2024. Trước đó, Mai Ngọc chia sẻ cô và chồng đã đường ai nấy đi vào năm 2023.