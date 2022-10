Kiều Loan bị tấn công vì câu hỏi ứng xử, Mai Ngô nói gì?

Your browser does not support the video tag.

Clip: Phần thi ứng xử top 5 của Mai Ngô.

Trong chung kết Miss Grand Vietnam 2022 vào tối 1/10, phần thi ứng xử của Mai Ngô trong top 5 được xem là "tâm điểm".

Mặc dù cuộc thi mang tên Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, nhưng câu hỏi dành cho Mai Ngô lại mang chủ đề... "tuyển dụng", được cho là không liên quan và rất khó để trả lời hay.

Cụ thể, câu hỏi được giám khảo - Á hậu Kiều Loan - đọc lên như sau: "Hiện nay có rất nhiều sinh viên ra trường nhưng không xin được việc làm, trong khi đó nhiều doanh nghiệp khó tuyển nhân sự. Vậy theo quan điểm của bạn, hiện tượng này là như thế nào?".

Mai Ngô đáp: "Vấn đề này nằm ở việc chúng ta làm thế nào trong tương lai, nhiều hơn là đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Vì khi chúng ta biết được những gì chúng ta làm từ nhỏ, thì chúng ta sẽ hiểu và cảm nhận đó, quyết định của chúng ta sẽ mang được đam mê nhiệt huyết. Cá nhân mỗi chúng ta cần rèn luyện để hiểu được việc chúng ta làm. Tôi tin một khi chúng ta yêu bản thân và yêu những việc chúng ta làm, làm những gì chúng ta thích, thì lúc đó là thành công.