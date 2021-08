Kiều bào Úc, Mỹ ủng hộ 9 tấn gạo cho TP Hồ Chí Minh và Bình Dương

Ngày 26/8, ông Justin Bùi (Bùi Trung Hậu), Kiều bào Úc, Chủ tịch Công ty Realms Quỹ tài chính và đầu tư Bất động sản, đã kết nối và vận động các mạnh thường quân thông qua Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM ủng hộ những bao gạo nghĩa tình đồng bào tiếp sức cùng lực lượng vũ trang và cán bộ công chức trên địa bàn thành phố, góp phần động viên các lực lượng tham gia cùng thành phố an tâm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Cụ thể, ông Justin Bùi đã kết nối vợ chồng ông Lưu Ngọc Đức (kiều bào Hoa Kỳ), Chủ tịch Công ty Spores Network và ông Nguyễn Ngọc Hưng, Giám đốc Công ty Spores Network ủng hộ đến Bộ Tư lệnh TP.HCM và Công đoàn viên chức thành phố 5 tấn gạo.

Kiều bào ủng hộ những bao gạo nghĩa tình cho Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Ngoài ra, vợ chồng ông Lưu Ngọc Đức (kiều bào Hoa Kỳ) ủng hộ đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 4 là 3 tấn gạo, ủng hộ đến Ủy ban nhân dân phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương và Ủy ban nhân dân phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương là 2 tấn gạo.

Thay mặt Bộ Tư lệnh TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Thanh Phong – Chủ nhiệm Phòng Chính trị đã tiếp nhận phần vật phẩm và gửi thư cảm ơn đến các kiều bào.

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong cho biết: “Hiện nay lực lượng quân đội đang được tăng cường tham gia công tác phòng chống dịch ở toàn địa bàn thành phố, đối với chúng tôi đây là nhiệm vụ vinh quanh, là mệnh lệnh xuất phát từ trái tim, là sự tiếp nối truyền thống cao đẹp Bộ đội cụ Hồ. Việc làm tốt đẹp có ý nghĩa và thiết thực của các kiều bào là tình cảm và sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, góp phần mối quan hệ máu thịt giữa quân đội với kiều bào. Qua đó tạo thêm niềm tin, sức mạnh, động lực để cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Kiều bào ủng hộ những bao gạo nghĩa tình chuyển cho người dân.

Đối với ông Lưu Ngọc Đức (kiều bào Hoa Kỳ) Chủ tịch Công ty Spores Network, sau lần tham gia hoạt động những bao gạo nghĩa tình đồng bào với người bạn Justin Bùi cách đây không lâu, ông đã giữ lời hứa tiếp tục thông tin với bạn bè của mình ở Hoa Kỳ để tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19 ở TP.HCM.

Ông Lưu Ngọc Đức chia sẻ: “hoạt động lần này là tiếp sức cùng lực lượng vũ trang và cán bộ công chức trên địa bàn TP.HCM, tôi được Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tạo điều kiện đến trực tiếp trao tặng và nghe các lực lượng chia sẻ những khó khăn, vất vả của các chiến sĩ và đội ngũ công chức thành phố, tôi vô cùng xúc động và cảm phục các bạn. Các bạn đã huy động toàn bộ lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch, góp phần đầy lùi dịch bệnh Covid-19, đem lại sự bình yên, an lành cho nhân dân thành phố. Tôi cảm thấy việc trở về quê hương Việt Nam để mở rộng việc kinh doanh và tham gia đóng góp cho đất nước là hoàn toàn đúng đắn”.

Trước đó, ngày 21/7/2021 ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã phát đi “Thư kêu gọi” kiều bào và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm, tiếp sức, chia sẻ và đồng hành cùng TP.HCM đóng góp vào Quỹ vaccine; ủng hộ bộ dụng cụ, máy thở và trang thiết bị y tế; hỗ trợ vật chất cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng; cho mượn cơ sở vật chất, nhà còn trống chưa sử dụng để tham gia chung tay cùng TP.HCM chống dịch Covid-19.

Ngay sau khi phát động, đã có rất nhiều chuyên gia, trí thức, doanh nhân kiều bào nhiệt tình hưởng ứng chia sẻ những kinh nghiệm, đóng góp ý kiến và vật chất cho thành phố, lan tỏa tạo sức mạnh trong cộng đồng kiều bào đang ở xa tổ quốc, cũng như hiện đang làm ăn, sinh sống tại thành phố.

Từ đầu đợt dịch lần thứ 4 này, kiều bào ta khắp mọi nơi trên thế giới như Hoa Kỳ, Áo, Nhật bản, Campuchia, Thái Lan, Singapre, Lào, Đức, LB Nga, Thụy Sỹ… đã tích cực quyên góp ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19....

Hội người Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc), Hội người Việt Nam tại Thái Lan, tại Malaysia... ủng hộ tiền, khẩu trang, thiết bị y tế, lương thực thực phẩm, các mặt hàng nông sản gồm rau, củ, quả... để phục vụ tuyến đầu và bà con nhân dân tại 21 quận, huyện và TP Thủ Đức thuộc TP.HCM.