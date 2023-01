Kiều bào tại 4 tỉnh Nam Lào vui tết Cộng đồng năm 2023

Sau hơn 3 năm gián đoạn do dịch bệnh Covid-19, trong không khí năm Hữu nghị Việt Lào, chương trình Tết Cộng đồng năm nay được tổ chức quy mô, trang trọng, ấm cúng nhất từ trước tới nay, quy tụ 500 bà con, kiều bào tham dự.

Tổng lãnh sự Nguyễn Văn Trung phát biểu tại chương trình. Ảnh: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse

Theo đó, trong bối cảnh đất nước đang trong quá trình phục hồi sau 2 năm chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19; tình hình chính trị thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp; vấn đề gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, giá xăng dầu và các mặt hàng nguyên liệu đầu vào tăng cao, rủi ro an ninh năng lượng, cùng với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh…, nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đất nước đã thực hiện đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kế hoạch.

Tăng trưởng GDP của cả nước đạt 8,1%; thu ngân sách nhà nước tăng 20% so với năm 2021. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 12,5%, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được giải ngân đạt 22 tỉ USD; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục 740 tỉ USD; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được củng cố, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.