Kiều bào ở Cộng hòa Séc: Trong khó khăn vẫn hướng về Tổ quốc

Tình dân tộc - nghĩa đồng bào

Nhớ lại thời điểm khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Cộng hòa Séc, cộng đồng người Việt Nam đã nêu cao truyền thống đoàn kết, tương trợ lẫn nhau từ việc may hàng triệu khẩu trang đến việc quyên góp hàng trăm nghìn kuron giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại nước sở tại, cộng đồng người Việt đã thường xuyên theo dõi và bày tỏ sự tin tưởng mạnh mẽ đối với các biện pháp của Đảng, Chính phủ và các tầng lớp nhân dân trong nước thực hiện.

Trong mỗi đợt dịch bùng phát, bà con kiều bào tại Séc đã vận động quyên góp hàng tỷ đồng để chia sẻ khó khăn với quê hương.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Chi bộ Trung tâm thương mại SAPA tại Séc cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích trong việc chống dịch và phát triển kinh tế.

Ông nhấn mạnh: “Dù ở xa Tổ quốc nhiều năm nhưng cộng đồng người Việt tại Séc luôn luôn theo dõi tình hình của quê hương và tin tưởng vào các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ sẽ tiếp tục đạt hiệu quả nhất định, bám sát thực tiễn và phù hợp với điều kiện của đất nước”.

Bà con kiều bào ủng hộ tài chính cho bệnh viện tại Séc.

Chứng kiến những giai đoạn khó khăn của bà con người Việt ở Séc nói riêng và Việt Nam nói chung, ông Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc chia sẻ, Séc là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất trên thế giới bởi dịch Covid-19, nhưng kiều bào tại Séc nói riêng và trên thế giới nói chung đã luôn luôn hướng về Tổ quốc bằng các việc làm thiết thực. Trong mỗi đợt bùng phát dịch, bà con kiều bào tại Séc đã vận động quyên góp hàng tỷ đồng, các tổ chức người Việt tại Séc cũng kêu gọi ủng hộ hàng trăm các thiết bị y tế, máy trợ thở để ứng cứu, hỗ trợ cho Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương chống dịch...

Ông Nhiên cho biết: “Vào những thời điểm khó khăn nhất, đau thương nhất mới thấy được tinh thần đoàn kết, sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau của người dân Việt Nam”. Khi các làn sóng Covid-19 liên tiếp bùng phát làm ảnh hưởng tới cuộc sống của bà con thì kiều bào tại Séc vẫn luôn kiên cường, mạnh mẽ, đoàn kết cùng giúp đỡ nhau vượt qua dịch bệnh. Điều đau buồn nhất của ông là phải chứng kiến những người bạn, những người đã tích cực hỗ trợ bà con và người dân sở tại ra đi do mắc Covid-19; rồi những trường hợp người lao động sang Séc làm việc không may thiệt mạng do Covid-19, hay những trường hợp bệnh nặng. Mỗi ký ức đau buồn đó càng tiếp thêm động lực để Hội người Việt Nam tại Séc tin tưởng vào sứ mệnh của mình, đồng hành sát cánh cũng như tập hợp sức mạnh để hỗ trợ từ vật chất đến tinh thần cho bà con người Việt Nam chống lại đại dịch Covid-19.

Tổ quốc trong tim

Đối với những người xa xứ, hai tiếng Tổ quốc là tiếng nói thiêng liêng, tha thiết nhất. Tổ quốc là quê hương, là nơi che chở, nâng đỡ mỗi người khôn lớn và trưởng thành. Do đó, với những người Việt đang sinh sống tại Cộng hòa Séc, từ thế hệ đầu tiên cho tới nay, họ luôn luôn nỗ lực, phấn đấu học tập và làm việc để mong chờ có dịp quay lại đóng góp cho quê hương.

Đại dịch Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp của người Việt ở Cộng hòa Séc lao đao, đời sống của kiều bào ít nhiều bị đảo lộn, nhưng kiều bào luôn luôn sẵn lòng tương trợ và chia sẻ khó khăn với quê hương.

Đã hơn 35 năm sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, ông Lê Anh Hùng cho biết, ngay từ khi đặt chân tới Séc học tập và làm việc, dù gặp nhiều khó khăn nhưng ông vẫn canh cánh trong lòng mong ước có thể làm một điều gì đó cho quê hương, đất nước. Nhớ lại quãng thời gian đầu bươn chải nơi đất khách quê người, ông thấy mình thật sự may mắn khi có cộng đồng, bạn bè người Việt đã hỗ trợ, giúp ông vượt qua những khó khăn, khủng hoảng.

“Nghĩa tình đó càng khiến tôi thấy mình cần phải nỗ lực nhiều hơn để gặt hái thành công trong học tập và làm việc, để có điều kiện giúp đỡ bà con người Việt xa quê cũng như đóng góp cho quê hương sau này”, ông Hùng cho biết.

Hiện tại, ông cùng bạn bè đã đầu tư một số dự án kinh doanh du lịch tại Việt Nam. Qua đó, không chỉ tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động mà còn thúc đẩy phát triển các tiềm năng kinh tế - du lịch ở các địa phương. Ông cũng tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ Việt Nam trong lúc đất nước gặp lũ lụt, dịch bệnh, tham gia tổ chức - hỗ trợ các chuyến bay giải cứu đưa người Việt Nam tại Séc về nước và chung tay kêu gọi cộng đồng người Việt đóng góp cho Quỹ vaccine để chống dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Đồng quan điểm đó, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Séc Nguyễn Duy Nhiên chia sẻ: “Nếu điều kiện chưa cho phép để trở về thì hành động thiết thực nhất của kiều bào chính là tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, qua đó tạo ra sự gắn kết những tấm lòng xa xứ cùng hướng về Việt Nam bằng các hành động cụ thể như ủng hộ Quỹ vaccine với số tiền lên tới 500 triệu đồng… Đó chính là trách nhiệm, truyền thống tương thân tương ái của những người cùng chung dòng máu lạc hồng".

Cộng đồng người Việt tại Séc còn thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng việc trau dồi kiến thức, nâng cao trí tuệ, đặc biệt đối với các thế hệ thứ 2 và thứ 3, để mỗi cá nhân trở thành những mắt xích quan trọng, đóng góp cho việc giữ gìn và phát triển hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời giữa hai quốc gia. Đó chính là tình cảm dành cho quê hương thiết thực và hữu ích.