Kiều bào ở Anh, Pháp hỗ trợ tiền mặt, trang thiết bị y tế cho công tác chống dịch COVID-19 trong nước

Quà tặng của bà con bao gồm: các thiết bị, vật tư y tế hỗ trợ điều trị COVID-19 trị giá 3,5 triệu bảng Anh (do kiều bào và các cơ quan tại Vương quốc Anh ủng hộ) và 640.0000 euro (do kiều bào và các cơ quan tại Cộng hòa Pháp ủng hộ); 400.0000 bơm kim tiêm và một số vật tư y tế do liên hội y tế Pháp-Việt ủng hộ.

Tham dự lễ bàn giao có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; các thành viên chính thức của đoàn công tác; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao tượng trưng cho Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long các vật tư, trang thiết bị y tế mà kiều bào ủng hộ.

Đoàn công tác cũng bàn giao cho đại diện cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số tiền 2 tỷ đồng và hơn 16.000 Bảng Anh tiền mặt do kiều bào, các cơ quan tại Anh ủng hộ; 107.000 Euro do kiều bào, các cơ quan tại Pháp ủng hộ.

Số thiết bị, vật tư y tế hỗ trợ điều trị COVID-19 và tiền ủng hộ này sẽ góp phần thiết thực, tiếp thêm nguồn lực cho đất nước trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch, đưa kinh tế-xã hội của đất nước từng bước phục hồi theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt.