Kiên quyết xử lý tình trạng tài xế ô tô sử dụng ma túy, vi phạm nồng độ cồn

Cao điểm xử lý tài xế "ma men", tài xế sử dụng ma túy

Ngày 5/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, ngày 14/11, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch "cao điểm" tuần tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 20 và quốc lộ 1A (đoạn qua Lâm Đồng, Đồng Nai và TPHCM).

Kế hoạch được thực hiện từ ngày 15/11 đến ngày 30/11.

Theo Cục CSGT, kết thúc kế hoạch, lực lượng chức năng đã xử lý 1.211 tài xế vi phạm nồng độ cồn, 142 tài xế sử dụng ma túy…