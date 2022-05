Kiến nghị kỷ luật Giám đốc Sở y tế Kiên Giang liên quan vụ kit Việt Á

Trong đó, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang thực hiện 2 gói thầu mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á. Trong đó, có một gói thầu trị giá hơn 55,6 tỷ đồng và một gói thầu trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. Riêng CDC tỉnh Kiên Giang thực hiện 2 gói thầu mua kit xét nghiệm của Việt Á với tổng giá trị hơn 786 tỷ đồng.

Theo thanh tra tỉnh Kiên Giang, các gói thầu do Công ty Cổ phần Việt Á trúng thầu vi phạm quy định trong đấu thầu, vì các báo giá không do Sở Y tế, Trung tâm CDC Kiên Giang thu thập mà do công ty mẹ, công ty con, công ty có quan hệ trong điều hành của Công ty Việt Á thực hiện. Do đó, không đảm bảo khách quan về giá…

Tuy nhiên, mức độ sai phạm thế nào, liên quan đến những ai, Thanh tra tỉnh Kiên Giang không làm sâu, vì vụ án Công ty Việt Á đã được Bộ Công an khởi tố vụ án và đã ủy quyền cho Công an tỉnh Kiên Giang điều tra theo những phần việc Bộ Công an ủy quyền.

Ông Nguyễn Văn Đức - Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang - cho biết thêm, trong quá trình thanh tra và đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện cán bộ nào thông tin về việc nhận quà hay trả lại quà biếu cho Công ty Việt Á.