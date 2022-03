Kiến nghị khẩn cấp "truy" trách nhiệm vụ án giết người "câm nín" 40 năm

Theo luật sư Hoài, việc đình chỉ điều tra vụ án do hết thời hiệu nảy sinh rất nhiều vấn đề pháp lý như trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân, thậm chí đẩy gia đình nạn nhân vào hoàn cảnh không biết tìm ai để đòi bồi thường.

Sau khi nhận được quyết định đình chỉ vụ án, anh Đỗ Thanh An (con trai bà Khanh) có đơn khiếu nại.

Trong kiến nghị, luật sư nêu việc đình chỉ điều tra vụ án sẽ không làm rõ được trách nhiệm của các cơ quan và người tiến hành tố tụng trong việc bỏ lọt tội phạm, đẩy gia đình nạn nhân vào tình trạng không có căn cứ và không thể buộc ai là người chịu trách nhiệm đối với cái chết của bà Phan Thị Khanh và ai bồi thường thiệt hại.

Ngoài ra, luật sư đề nghị làm rõ trách nhiệm của một số cá nhân trong việc không quyết liệt truy tìm, không khởi tố bị can và ban hành quyết định truy nã, dẫn đến thời gian xảy ra vụ án cho đến khi bắt được Trương Đình Khôi kéo dài hơn 41 năm.

Từ đó, luật sư kiến nghị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận và Viện Kiểm sát tỉnh Bình Thuận xem xét, giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Thanh An theo hướng yêu cầu hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án, tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam, điều tra, truy tố và xét xử Trương Đình Khôi và bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân theo quy định.

Luật sư kiến nghị các cơ quan liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành nhằm làm rõ trách nhiệm của cá nhân, cơ quan tiến hành tố tụng tiền nhiệm, trong quá trình khởi tố vụ án dẫn đến oan sai đối với ông Võ Tê, bỏ lọt tội phạm, gây đau thương và thiệt cho gia đình nạn nhân.

Luật sư kiến nghị cơ quan công an, Viện Kiểm sát tỉnh Bình Thuận nhanh chóng tổ chức xin lỗi công khai ông Võ Tê và giải quyết các khoản yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định.