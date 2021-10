Kiến nghị giải quyết căn cơ chiến lược vắc xin, đặc biệt cho người dưới 18 tuổi

Chiến thắng đại dịch Covid-19 là chiến thắng của nhân dân



Cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chiến lược và các biện pháp phòng, chống dịch được triển khai trong thời gian qua cơ bản là phù hợp, đạt được kết quả quan trọng.



Các lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo thường xuyên, nỗ lực cao độ trong công tác ngoại giao vắc xin. Trong một thời gian ngắn đưa về nước được một lượng vắc xin lớn để tiêm miễn phí cho nhân dân, là một kỳ tích, một bước đột phá cực kỳ quan trọng trong chiến lược.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến báo cáo trước Quốc hội.

Xuất hiện nhiều tấm gương từ cộng đồng với cách làm sáng tạo, "tương thân, tương ái" với những nghĩa cử cao đẹp, lan tỏa yêu thương, "lay động lòng người", thấm đẫm "tình đồng chí, nghĩa đồng bào", thể hiện sâu đậm truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.



Tuyệt đại đa số người dân tin tưởng, ủng hộ, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Chiến thắng đại dịch Covid-19 là chiến thắng của nhân dân.



Đến nay, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị quyết 128 để thực hiện lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh ở các địa phương.



Bên cạnh kết quả to lớn đã đạt được, cử tri và nhân dân cho rằng công tác phòng, chống dịch còn một số hạn chế, bất cập. Công tác dự báo có lúc chưa sát với thực tiễn.



Công tác chỉ đạo, điều hành trong thời gian đầu đợt dịch thứ 4 có nơi, có lúc còn lơ là, chủ quan, cứng nhắc. Việc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, trong đó có một số văn bản chưa sát thực tiễn, thiếu tính khả thi, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.



Hệ thống y tế bộc lộ nhiều hạn chế và yếu kém, nhất là y tế cơ sở và công tác y tế dự phòng, chưa đáp ứng được yêu cầu khi dịch bệnh xảy ra. Hầu hết các trang thiết bị y tế, thuốc, sinh phẩm, vắc xin,... đều phải nhập khẩu, do chưa sản xuất được trong nước dẫn đến chưa kịp thời, bị động, chi phí cao.