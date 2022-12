Kiến nghị Chính phủ tính toán lại công tác dự trữ xăng dầu quốc gia

Theo UBND TP.HCM, trong năm 2022, kinh tế TP tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ, tạo tâm lý và tin tưởng cho người dân và doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn TP ước tính năm 2022 tăng trên 9,03% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 457.500 tỷ đồng, đạt 118,35% dự toán và tăng 17,05% so cùng kỳ.

Về phát triển doanh nghiệp, tính đến hết tháng 10/2022, TP có 38.339 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 54,41% so cùng kỳ; 12.211 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 9,27% so cùng kỳ, tổng cộng có 510.089 doanh nghiệp trên hệ thống, tăng 8,63% so với cùng kỳ. Về thị trường hàng hóa, hoạt động thương mại dịch vụ tiếp nối đà phục hồi, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 30,6% so với cùng kỳ.