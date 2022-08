Kiến nghị Chính phủ tăng lương, phụ cấp ngăn làn sóng y bác sĩ nghỉ việc

Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, tính từ đầu năm 2021 đến giữa năm 2022, toàn tỉnh Đồng Nai có gần 500 nhân viên y tế công lập nghỉ việc. Trong đó, bác sĩ là trên 150 người, điều dưỡng cao hơn với gần 170 người, còn lại là hộ sinh, dược…

Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai - cho biết: Đây là số lượng nhân viên các cơ sở y tế công lập nghỉ việc tăng cao nhất trong những năm trở lại đây. “Làn sóng nhân viên y tế xin nghỉ việc đang có xu hướng tiếp tục tăng nếu không có các giải pháp kịp thời để giữ chân nhân viên y tế” - ông Bình lo lắng.

Lý do làn sóng nhân viên y tế nghỉ việc ở Đồng Nai, ông Bình cho rằng, nguyên nhân chủ yếu là do thu nhập thấp, bên cạnh đó là môi trường làm việc nhiều áp lực, ngoài ra là lý do sức khoẻ, hoàn cảnh gia đình.