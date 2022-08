Kiến nghị chiếu phim sau 0h: Thúc đẩy kinh tế đêm

“Nới” khung giờ có điều kiện



Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh khẳng định, Chính phủ có thẩm quyền quyết định việc có điều chỉnh giờ chiếu phim hay không. “Tuy nhiên, Cục Điện ảnh sẽ có văn bản tham mưu cho lãnh đạo Bộ VHTTDL để nêu vấn đề và báo cáo với Chính phủ”, ông Thành nói.



Khi được hỏi quan điểm về kiến nghị nới khung giờ chiếu phim, ông Vi Kiến Thành nêu “tinh thần chung là ủng hộ”. “Tuy nhiên việc ủng hộ cần có điều kiện. Cục Điện ảnh sẽ tham mưu theo hướng, tỉnh/thành nào đang triển khai phát triển kinh tế đêm sẽ được thay đổi khung giờ chiếu phim. Chúng ta không thể đồng loạt thay đổi khung giờ. Hơn nữa, để kiến nghị này có thể đi vào đời sống, các nhà quản lý phải quan tâm tới các quy định ở các văn bản luật khác, cụ thể là Nghị định 38. Chính phủ cần có thời gian cân nhắc, nghe ý kiến các bộ ngành khác, trong đó có Bộ Công an vì liên quan tới công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội”, ông Vi Kiến Thành nêu.



TOAN TOAN

Hiện nay, thị trường phim chiếu rạp là một trong những thị trường quan trọng đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu của ngành điện ảnh trên toàn quốc và góp phần thực hiện chủ trương xây dựng ngành công nghiệp điện ảnh gắn với phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế. Trên thế giới, hoạt động về đêm ở nhiều quốc gia không chỉ được coi sản phẩm du lịch, giải trí hấp dẫn mà còn trở thành nguồn thu chính của ngành du lịch, văn hóa, bao gồm hoạt động chiếu phim. Tại Việt Nam, nhu cầu và tiềm năng phát triển các dịch vụ mua sắm, giải trí, văn hóa ban đêm trong đó có sự đóng góp khá lớn của hệ thống các rạp chiếu phim là tất yếu, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Quảng Ninh…

Bên cạnh đó, rạp chiếu phim là loại hình kinh doanh đặc thù, với những yêu cầu rất chặt chẽ về thiết kế, cách âm, an toàn theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các quy định khác của pháp luật. Vậy nên, các suất chiếu muộn của hệ thống rạp chiếu hoàn toàn đảm bảo an ninh an toàn, trật tự đô thị, đảm bảo cách biệt không gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.