Kiên Giang lên tiếng về tin đồn "biến thể Omicron xuất hiện ở Phú Quốc"

Theo ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, sau khi báo chí nêu vấn đề tin đồn biến thể Omicron xuất hiện ở Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu Sở Y tế Kiên Giang kiểm tra xác minh.

Đến nay cho thấy trên địa bàn tỉnh cũng như tại TP Phú Quốc không có ca mắc Covid-19 nào liên quan biến thể Omicron.