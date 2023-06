Kiên Giang: Bắt nhóm đối tượng dùng hung khí dàn cảnh bắt người, ép viết giấy nợ

Sau đó, nhóm người này tiếp tục dùng dao khống chế, ép nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình. Điều đáng nói, nhóm người này còn đánh nạn nhân gây thương tích nặng ở vùng mặt.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang, phối hợp với Phòng Trọng án (Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an) và Công an TP Phú Quốc đã triển khai lực lượng chia ra nhiều tổ truy bắt nhanh nhóm nghi phạm.