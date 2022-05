Kiên Giang: Bắt nam thanh niên dùng súng cướp taxi trên cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

Trưa cùng ngày, Thịnh đến Công an huyện An Minh đầu thú. Thịnh giao nộp chiếc xe vừa cướp được và 1 khẩu súng quân dụng cùng 10 viên đạn.

Vụ việc sau đó được chuyển đến Công an huyện Tân Hiệp (nơi xảy ra vụ án để điều tra). Tuy nhiên, do tính chất vụ án vượt thẩm quyền nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Hiệp chuyển Thái Như Thịnh và hồ sơ lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang xử lý.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 17/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an huyện Bắc Tân Uyên tạm giữ Nguyễn Chí Bình (20 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản.