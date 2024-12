Kiên Giang: Bắt 3 người nước ngoài dùng 22.000 USD giả mua sắm và đổi tiền Việt

Ba người nước ngoài tại Phú Quốc bị phát hiện dùng 22.000 USD giả (mệnh giá 100 USD) để đổi tiền Việt Nam hoặc mua hàng hóa, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Chiều 27/12, thông tin từ Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đơn vị đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra hành vi lừa đảo với thủ đoạn sử dụng tiền USD giả mua hàng hóa để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng từ các hộ kinh doanh trên địa bàn. Kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian gần đây, nhiều người dân trên địa bàn TP Phú Quốc đã trình báo qua số đường dây nóng của Trưởng Công an thành phố về việc bị lừa đảo. Cụ thể, các đối tượng người nước ngoài đã sử dụng tiền mệnh giá 100 USD nghi là tiền giả để mua hàng hóa hoặc đổi sang tiền Việt Nam, gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng cho các hộ kinh doanh tạp hóa, nhà hàng và khách sạn. Ba kẻ sử dụng tiền giả bị bắt. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Phú Quốc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và Tổ công tác 108 của Công an tỉnh Kiên Giang điều tra và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét nhanh. Đến 3h25 ngày 27/12, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Nasyrov Odiljon (SN 1993), Ernazarov Feruzbek (SN 2000) và Rasulov Isroil (SN 1993) - cùng quốc tịch Uzbekistan tại khu Grand World (thuộc khu Bãi Dài, ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, TP Phú Quốc). Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn 22.000 USD (loại tờ mệnh giá 100 USD, nghi là tiền giả) và trên 330 triệu đồng tiền Việt Nam. Qua quá trình đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi lưu hành tiền giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn đổi tiền USD giả hoặc mua hàng hóa để lấy tiền thừa, từ đó chiếm đoạt tiền Việt Nam thật của các nạn nhân. Lãnh đạo Công an TP Phú Quốc kêu gọi những ai là bị hại của các đối tượng lừa đảo trên nhanh chóng đến trình báo tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc để phục vụ công tác điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Hoàng Thọ - Văn Vũ