Kiện Công an tỉnh Đồng Nai, đòi hơn 13 tỷ đồng bồi thường oan sai

Ngày 10/8/1994, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Đức Bình, Lê Xuân Duẩn, Nguyễn Huy Tuấn, Lê Xuân Thắng và Nguyễn Văn Giang.

Tại thời điểm bị bắt, ông Tuấn và Giang chưa đủ 18 tuổi.

Quá trình điều tra không chứng minh được hành vi phạm tội của những người trên nên ngày 18/11/1994, VKSND tỉnh Đồng Nai ra quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam bị can.

Ngày 10/12/1994, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai quyết định đình chỉ điều tra đối với các bị can nhưng những người này không nhận được.

Sau đó, những người này trở về quê ở Thanh Hóa, do không nhận được quyết định đình chỉ bị can nên họ vẫn mang thân phận bị can và vẫn bị Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) xác định là đối tượng truy nã.

Năm 2016, ông Tuấn cùng 4 người bị bắt oan năm xưa tiến hành khiếu nại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai về việc không giao quyết định đình chỉ bị can. Miệt mài nhiều năm đi "gõ cửa" tìm công lý, khiếu nại trên của các nguyên đơn được nhà chức trách giải quyết.