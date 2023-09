Kiểm tra toàn quốc để ngăn chặn việc nhập khẩu, mua bán điện thoại 2G

Các Sở TT&TT tỉnh, thành phố cũng có trách nhiệm phối hợp với các lực lượng quản lý thị trường, hải quan, công an... để kiểm tra, ngăn chặn việc mua bán, lưu thông máy điện thoại di động 2G Only, 3G Only vi phạm quy định.

Thời hạn các Sở TT&TT địa phương cần báo cáo kết quả kiểm tra diện rộng về hoạt động nhập khẩu, phân phối, lưu thông, mua bán thiết bị 2G/3G Only về Bộ TT&TT là trước ngày 30/11/2023.

Việc “thực hiện thanh tra, kiểm tra việc nhập khẩu, phân phối lưu thông các máy điện thoại 2G Only, 3G Only” cũng đã được xác định là 1 trong 5 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao tỷ lệ thuê bao sử dụng smartphone phục vụ tiến trình chuyển đổi số quốc gia, theo chia sẻ của ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ TT&TT tại phiên họp chuyên đề “Giải pháp đột phá để phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực” được Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức vào cuối tháng 8/2023.