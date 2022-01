Kiểm tra sân Mỹ Đình trước trận đấu tuyển Việt Nam - tuyển Trung Quốc

Đại diện VFF, Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã báo cáo nhanh công tác chuẩn bị trận đấu. Theo đó, VFF đã phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội chuẩn bị công tác an ninh. Trận đấu dự kiến đón khoảng 5.000 - 6.000 khán giả, trong đó có 350 khán giả Trung Quốc được bố trí khu vực riêng với lối đi tách biệt.

Bên cạnh đó, VFF cũng đề xuất lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các bộ phận liên quan tiếp tục vệ sinh cảnh quan sân vận động Mỹ Đình.

Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Trung Quốc. Ảnh: VFF

Tiếp nối, đại diện Công an thành phố Hà Nội báo cáo các phương án, phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị nhằm đảm bảo an ninh trước, trong và sau trận đấu. Liên quan đến an toàn trận đấu, đại diện lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hà Nội cho biết đang phối hợp chặt chẽ với VFF triển khai xét nghiệm COVID-19 cho các bộ phận liên quan, phân công y tế quận Nam Từ Liêm bố trí các kíp trực ở sân để phối hợp triển khai các công tác đảm bảo an toàn sức khỏe cho các cá nhân làm nhiệm vụ tại trận đấu cũng như khán giả tới sân cổ vũ cho đội tuyển.