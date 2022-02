Kiểm tra ma túy, hung khí đối với các tài xế xe tải trọng lớn trong cụm cảng Phú Hữu

Trong buổi sáng, 80 tài xể điều khiển xe tải trọng lớn trong cụm cảng Phú Hữu được yêu cầu kiểm tra ma nhanh ma túy. Tài xế N.V.C (quê Sóc Trăng) bị phát hiện dương tính với ma túy. C khai, do lái xe đường dài, dễ buồn ngủ nên C đã sử dụng ma túy đá để…tỉnh táo. Kiểm tra xe của tài xế C, đoàn liên ngành phát hiện một dụng cụ sử dụng ma túy đá. C bị lập biên bản bàn giao cho Công an phường Phú Hữu xử lý.