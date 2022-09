Kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên cả nước ngay trong dịp lễ 2/9

Kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu cả nước

Tại An Giang đoàn công tác do Cục QLTT tỉnh An Giang chủ trì đến làm việc trực tiếp với thương nhân phân phối xăng dầu Công ty cổ phần dầu khí MeKong, Công ty CP Dầu Khí Đại Đông Dương chi nhánh An Giang về tình hình kinh doanh, cung ứng xăng dầu trong hệ thống.

Về mặt hàng dầu, Chi nhánh Công ty cổ phần dầu khí Mê Kông tại An Giang đã hết hàng từ ngày 27/8/2022, đến ngày 5/9/2022 mới có nguồn dầu nhập về, sau khi có nguồn hàng sẽ kịp thời cung ứng cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống tiêu thụ trên thị trường. Một số cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống đã đặt hàng xăng sẽ được giao trong ngày 1/9/2022. Tuy nhiên có một ít cửa hàng đã hết xăng, dầu nhiều ngày nhưng không đặt đơn hàng do thiếu hụt về tài chính và một số cửa hàng kinh doanh giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hạn nên đã tự ngưng hoạt động.

Về phía đại diện Công ty CP Dầu Khí Đại Đông Dương chi nhánh An Giang cho biết, hiện Công ty có 14 cửa hàng bán lẻ trực thuộc tại An Giang; hiện tại 14 của hàng đã hết cả xăng và dầu nhưng vẫn duy trì mở cửa và giải thích cho người dân biết về tình trạng thiếu nguồn cung xăng dầu. Và theo kế hoạch thì 17h ngày 1/9/2022 chi nhánh An Giang sẽ nhận được 36.000 lít xăng phân phối đến 14 cửa hàng đảm bảo phục vụ trong dịp lễ 2/9, riêng nguồn dầu DO hiện chưa có nguồn cung ứng.

Qua cuộc họp, các Đội Quản lý thị trường báo cáo tình hình một số cửa hàng hiện tại đã hết xăng, dầu còn ít; các cửa hàng vẫn mở cửa hoạt động. Các Cửa hàng bán lẽ cho rằng Nhà phân phối cung cấp chậm, nhỏ giọt. Ngoài ra, cửa hàng xăng dầu gặp khó vì càng bán càng lỗ.