Kiểm tra hành chính 18 địa điểm kinh doanh của F88 tại Bắc Giang

Ngày 23/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đồng loạt kiểm tra hành chính 18 địa điểm kinh doanh của Chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh F88 tại Bắc Giang.

Lực lượng công an kiểm tra hành chính tại điểm kinh doanh của Chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh F88 tại Bắc Giang trên đường Lê Lợi, TP Bắc Giang.