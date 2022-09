Kiểm tra hàng loạt quán karaoke ở Bình Dương, nhiều cơ sở vi phạm

Trong khi đó, ở TP Thuận An - địa bàn vừa xảy ra vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết, công an kiểm tra 8 cơ sở, tạm đình chỉ 3 quán không đảm an toàn PCCC.

Ngoài kiểm tra, xử phạt, lực lượng thi hành nhiệm vụ đã tuyên truyền vận động các chủ cơ sở nâng cao cảnh giác, chấp hành nghiêm pháp luật.

Trước đó, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo công an các địa phương đồng loạt ra quân tổng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy.