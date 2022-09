Kiểm tra cơ sở giải trí, phát hiện hơn 100 khách dương tính với ma túy

Cơ quan chức năng cho biết, cơ sở này có sức chứa hàng trăm khách nhưng chỉ có 2 bình chữa cháy.

Sóc Trăng: Kiểm tra các cơ sở karaoke trước 20/9

Ngày 12/9, Đại tá Phạm Minh Khả, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết, trước tình hình các vụ hỏa hoạn thời gian qua tại một số địa phương, chủ tịch tỉnh này đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy.

Theo đó, ngoài các khu dân cư, nhà chung cư, lực lượng chức năng sẽ tổng kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường và các loại hình tương tự; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

Theo Đại tá Khả, việc kiểm tra phải hoàn thành trước ngày 20/9. Khi phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng kiên quyết tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động và xử lý theo quy định.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có 231 cơ sở kinh doanh karaoke và loại hình tương tự; trong đó cơ sở do công an quản lý là 25 và do UBND cấp xã quản lý là 206.