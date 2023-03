Kiểm tra 16 chi nhánh F88, phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm

Ngày 21/3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh vừa phối hợp cùng Công an huyện, thành phố kiểm tra hành chính 16 phòng giao dịch của Công ty F88.

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp kiểm tra chi nhánh Công ty F88 trên địa bàn. (Ảnh: Công an Đồng Tháp)