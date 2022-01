Kiểm toán nhà nước tính giảm 16.000 tỷ đồng 756 km cao tốc Bắc - Nam

Your browser does not support the audio element.

Kiểm toán Nhà nước vừa gửi Quốc hội báo cáo về Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Theo tờ trình của Chính phủ trước Quốc hội, tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo quy hoạch dài 2.063 km, đã đưa vào khai thác 478 km, đang đầu tư 829 km, còn lại 756 km chưa đầu tư.