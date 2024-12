Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 22.817 tỷ đồng

Năm 2025, cần tập trung đánh giá xem có thất thoát, lãng phí ở đâu, dư luận - nhân dân - cử tri thấy lãng phí ở đâu thì Kiểm toán Nhà nước phải tập trung vào đó để kiểm toán, xác nhận, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh. Tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ và công tác Đảng năm 2025 sáng nay (30/12), Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết, tổng hợp kết quả kiểm toán đối với các báo cáo tài chính đã phát hành tính đến 15/12, cơ quan này đã kiến nghị xử lý tài chính 22.817 tỷ đồng, trong đó kiến nghị tăng thu ngân sách Nhà nước 2.637 tỷ đồng, giảm chi 9.341 tỷ đồng; kiến nghị khác 10.839 tỷ đồng. Còn tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2022 tính đến ngày 15/12, số kiến nghị xử lý tài chính, kiến nghị khác đã thực hiện là 40.975 tỷ đồng/49.940 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 82%. Về kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn, điều hành cơ chế, chính sách có 58/198 văn bản đã được Chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung theo kiến nghị của KTNN. Ông Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước, yêu cầu cần tập trung đánh giá xem có thất thoát, lãng phí ở đâu. Ảnh: KTNN Tuy nhiên, về kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân, mới có 58/107 báo cáo kiểm toán kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân được đơn vị thực hiện. Liên quan đến hoạt động phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, năm 2024, thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN đã chuyển 2 hồ sơ, gồm: 1 vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong việc quản lý và sử dụng hóa đơn của Công ty TNHH TMDV Xuất nhập khẩu Cao Nguyên BP cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Bình Phước; 1 vụ việc có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép của Công ty TNHH MTV Hoàng Thanh Thúy sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra, làm rõ. Đồng thời, KTNN đã cung cấp 308 báo cáo kiểm toán và tài liệu có liên quan cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát... Trong năm 2025, KTNN đề ra 10 nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, chú trọng tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2025 chất lượng, hiệu quả; Thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, đặc biệt là làm rõ, xử lý dứt điểm các kết luận, kiến nghị còn tồn đọng... ; Tiếp tục thực hiện công khai kết quả kiểm toán, công khai danh sách các tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ kết luận, kiến nghị kiểm toán. Cung cấp kịp thời báo cáo kiểm toán cho cơ quan có thẩm quyền phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra; Thực hiện tổng kết; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của KTNN tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của KTNN trong năm 2024. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu KTNN cần tập trung kiểm toán tính đúng đắn phù hợp, đầy đủ, kịp thời của việc ban hành các văn bản hướng dẫn các luật; việc tổ chức thực hiện pháp luật, đặc biệt là các nội dung liên quan đến các cơ chế đặc thù, phân cấp, phân quyền trong phân bổ, sử dụng nguồn lực và thực hiện các dự án, công trình trọng điểm; việc thực hiện phòng chống lãng phí; việc thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy. Thực hiện các nhiệm vụ này, tại hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn nhắc nhở, năm tới, công tác kiểm toán phải chú ý phương châm “an toàn - uy tín”; muốn có an toàn, uy tín thì phải có chất lượng. Phải tập trung đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các bộ, ngành, địa phương; tập trung đánh giá xem có thất thoát, lãng phí ở đâu, dư luận - nhân dân - cử tri thấy lãng phí ở đâu thì kiểm toán phải chú trọng tập trung vào đó để kiểm toán, xác nhận - Tổng Kiểm toán Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.