Kiểm toán Nhà nước đưa việc mua thiết bị phòng chống Covid-19 vào tầm ngắm

Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh hai nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong năm 2022 là kiểm toán phục vụ các chuyên đề giám sát của Quốc hội và toàn bộ việc chi, tiêu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sáng 5/1, Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022. Báo cáo tại hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, năm 2021 không kiểm toán đối với toàn ngành y tế; tại các tỉnh đang có dịch không kiểm toán các đơn vị làm nhiệm vụ tuyến đầu.