Kiếm thủ Vũ Thành An bị tố chém đồng đội, cơ quan chức năng nói gì?

Đơn tố cáo đích danh được gửi đến Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm và Giám đốc Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội.

Kiếm thủ Vũ Thành An. (Ảnh: S.T.)

Xác minh thông tin, PV Dân trí liên hệ với Công an quận Nam Từ Liêm nhưng nhiều cán bộ là chỉ huy các đội nghiệp vụ của công an quận này khẳng định không nắm được vụ việc hoặc chưa nhận đơn trình báo nào. Lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 2 cũng cho biết, đơn vị không nhận được đơn tố cáo nào có nội dung như trên.

Một lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội cũng cho hay ông đang đi công tác và chưa nắm được vụ việc. Vị lãnh đạo Sở nói sẽ kiểm tra thông tin phản ánh sau khi công tác về.

Phóng viên cũng nhiều lần liên lạc với vận động viên Nguyễn Văn Quyết nhưng không thể kết nối.