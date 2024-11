Kiểm soát hành trình thích ứng trên ô tô hoạt động thế nào?

Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) không chỉ duy trì tốc độ lái xe cài đặt trước mà còn có thể giảm hay tăng tốc độ dựa trên tốc độ lưu thông phía trước. ACC còn được gọi là kiểm soát lưu lượng hành trình tự động, kiểm soát hành trình chủ động, kiểm soát hành trình thông minh và kiểm soát hành trình radar. Hoạt động của ACC Trên những chiếc xe có tính năng ACC, hệ thống laser hoặc radar được gắn bên trong xe sẽ quét liên tục đường phía trước cho tài xế về các phương tiện khác. Để có thể sử dụng tính năng này, điều mà tài xế phải làm là bật hệ thống ACC, sau đó tăng tốc đến tốc độ mong muốn và nhấn nút “SET” để cài đặt. Tài xế có thể điều chỉnh tốc độ dựa trên thiết lập thủ công bằng tay ‘+’ hoặc ‘-’ Sau khi đã cài đặt tốc độ, tài xế có thể cài đặt khoảng cách mong muốn để duy trì khoảng cách với các xe khác theo thời gian hay quãng đường được đo bằng “vài giây hay vài mét” tùy từng xe cụ thể bằng nút thiết lập. Cách thiết lập điều khiển hành trình thích ứng trên xe ô tô. (Ảnh minh họa). Trong trường hợp đã thiết lập cài đặt, nếu xe phía trước bất ngờ tăng tốc đột ngột thì xe mà bạn điều khiển sẽ duy trì tốc độ đã được cài đặt trước đó. Phân biệt kiểm soát hành trình và kiểm soát hành trình thích ứng Được một số hãng xe giới thiệu lần đầu tiên cho các xe cao cấp vào những năm 1960, kiểm soát hành trình truyền thống đã cho phép người lái giữ ở tốc độ đã đặt ra trước đó mà không phải giữ chân liên tục trên chân ga, bất kể độ dốc của đường có lên hay xuống. Trong khi đó, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng được thiết kế tiên tiến hơn về công nghệ, liên tục thích nghi với con đường phía trước, nghĩa là tài xế luôn có thể giữ an toàn của xe mình và xe phía trước. Kiểm soát hành trình thích ứng có an toàn? Các chuyên gia cho rằng, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng chắc chắn rất an toàn khi sử dụng. Tuy nhiên, trước khi sử dụng bất kỳ công nghệ tự lái nào, điều đầu tiên tài xế phải hiểu hệ thống xe hơi của mình và phải tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng, bởi mỗi hãng xe, dòng xe đều có thể có thiết kế hệ thống khác nhau. Đặc biệt, bản thân tài xế phải kiểm soát hoàn toàn được tốc độ chiếc xe của mình trước mọi tình huống, trước khi áp dụng bất kỳ công nghệ tự lái nào. HÀ NAM(Tổng hợp)