Kiểm soát bầu trời: Yếu tố định hình xung đột Nga - Ukraine

Bên cạnh đó, việc làm chủ không phận cũng cho phép các máy bay trinh sát và do thám vốn không được trang bị vũ khí hạng nặng có thể thoải mái hoạt động mà không cần đến sự bảo vệ của các tiêm kích đánh chặn. Điều này sẽ giúp các nhiệm vụ do thám và dự báo tình hình lực lượng cũng như các hoạt động chuyển quân bất thường của đối phương được tiến hành một cách thường xuyên và dễ dàng hơn.

Lực lượng Không quân Nga tại căn cứ Hmeimim ở Latakia, Syria (Ảnh: AFP).

Chiến thuật áp đảo trên không cũng đã được quân đội Nga sử dụng rất thành công ở Syria khi những máy bay chiến đấu và tên lửa hành trình của Nga liên tục tấn công các mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), qua đó mở đường cho quân đội chính phủ Syria phản công giành lại lãnh thổ.

Theo nhà bình luận Maximilian Bremer và Kelly Grieco, quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad từng gặp rất nhiều khó khăn trước sức tấn công mãnh liệt của các phiến quân IS trước khi Nga xuất hiện và sử dụng sức mạnh áp đảo trên không để giúp lực lượng này giành lại ưu thế trên chiến trường.

Sau màn thể hiện ấn tượng tại Syria, đã có những dự đoán rằng Không quân Nga sẽ tái hiện được điều tương tự tại Ukraine.

THẾ KHÓ CỦA NGA TẠI UKRAINE

Dù được đặt rất nhiều kỳ vọng, lực lượng Không quân Nga ở Ukraine đã không thể hiện được ưu thế vượt trội như tại chiến trường Syria.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-22 có khả năng mang tên lửa hành trình của Không quân Nga (Ảnh: Defense Express).

Theo phân tích của giới chức tình báo Anh, ở giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Không quân Nga không có nhiều hoạt động tấn công vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine. Thay vào đó, Nga chỉ tập trung hỏa lực vào việc "làm gián đoạn các hoạt động hỗ trợ hậu cần thông qua các vụ tấn công bằng tên lửa hành trình".

Chỉ đến khi kiểm soát được một phần lớn của khu vực Donbass, quân đội Nga mới có thể tăng cường thực hiện các cuộc không kích của máy bay chiến đấu do mối lo ngại từ lực lượng phòng không của Ukraine đã giảm.

Lý do của sự vào cuộc chậm chạp của máy bay chiến đấu Nga được cho là do lực lượng này phải đối mặt với các hệ thống phòng không được tổ chức tốt của quân đội Ukraine. Hệ thống phòng không của một quân đội chính quy như Ukraine được đánh giá là chặt chẽ và uy lực hơn rất nhiều so với của lực lượng IS.

Thêm vào đó, việc các vũ khí phòng không được phương Tây viện trợ ồ ạt cho Ukraine đã và đang trở thành một trở ngại lớn cho các đòn tấn công của tiêm kích Nga.

Ngoài ra, các chuyên gia nhận định việc thiếu các máy bay tiếp nhiên liệu trên không khiến cho các hoạt động của Không quân Nga không thể vươn tới các khu vực nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine. Việc quân đội Ukraine phân tán lực lượng cũng khiến cho các vụ tấn công bằng máy bay ném bom rải thảm của Nga trở nên không quá hiệu quả.

Một cường kích Su-25 của Không quân Nga (Ảnh: Wikipedia).

Nhiều nhà phân tích cũng cho rằng, quân đội Nga đã chủ động chọn cách tiếp cận an toàn tại Ukraine. Thay vì tung ra một lực lượng lớn, Không quân Nga chỉ sử dụng một lực lượng vừa đủ để "dưỡng sức" trước nguy cơ cuộc xung đột này có thể kéo dài và thậm chí mở rộng sang một nước thứ ba.