Kiểm lâm Nghệ An bị tố gọi người đến đánh lái xe khi kiểm tra hàng

Liên quan đến vụ việc, ông Hồ Sỹ Trung – Đội trưởng Đội Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An xác nhận với Giáo dục và Thời đại cho biết, sau khi nắm được thông tin, đơn vị đã vào cuộc, xác minh làm rõ vụ việc.

Ông Trung cho biết, chiếc xe tải được cán bộ đội dừng kiểm tra chiều ngày hôm qua 20/10, trên tuyến đường tránh thành phố Vinh, sau khi nhận được tin báo về việc chiếc xe này chở lâm sản lậu từ trong Nam ra.