Kiểm điểm Phó Giám đốc Sở vụ lật tàu chết người trên sông Thạch Hãn

Ngày 9/1, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Trị thông tin về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Trần Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Quảng Trị; ông Lê Xuân Thắng - Phó Giám đốc Đoạn quản lý đường thủy nội địa; ông Bùi Đức Thành - Phó Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở GTVT tỉnh.

Theo đó, ông Trần Ngọc Sơn và các cán bộ trong đoàn kiểm tra của Sở GTVT thực hiện việc kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão trên các tuyến đường thủy nội địa, kết hợp kiểm tra hoạt động bến thủy nội địa, nhưng khi lên tàu sang sông để kiểm tra thực tế thì không mặc áo phao.