Kịch tính khoảnh khắc voi mẹ cứu con khỏi bị chết đuối khi băng qua sông

Đoạn video khoảnh khắc đẹp về tình mẫu tử của hai mẹ con voi đã nhanh chóng "gây sốt" sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng cho biết họ cảm thấy thích thú trước tình cảm mà hai mẹ con voi dành cho nhau và đây là một trong những hình ảnh đẹp về tình mẫu tử trong thế giới động vật.

Voi là loài động vật có tính cộng đồng rất cao. Những con voi trưởng thành thường không có kẻ thù trong tự nhiên do có lợi thế về ngoại hình và sức mạnh, nhưng voi con thường trở thành mục tiêu tấn công của những loài động vật săn mồi, do vậy, voi con thường được mẹ và các thành viên trong đàn bảo vệ một cách nghiêm ngặt để chống lại những động vật săn mồi như sư tử, linh cẩu… Những con voi cái trong đàn sẵn sàng chăm sóc và cho voi con bú trong trường hợp voi mẹ bị bệnh hoặc bị chết vì lý do nào đó.

Theo WDTV