Kích thước 'cậu nhỏ' đàn ông Việt bao nhiêu là đủ?

"Kích thước dương vật không cần quá to, cũng như không quá nhỏ, không phải càng to thì càng tốt. Tuy nhiên có một số yếu tố ngoại cảnh có tác dụng ảnh hưởng chuyện “chăn gối”, nam giới khi béo phì, bụng to sẽ làm chiều dài cơ bản của dương vật giảm đi do lớp mỡ da dày dương vật bị lún.

Ngoài ra, khi béo phì giảm hormone nam giới làm hoạt động tình dục nam giới giảm", bác sĩ Mạnh nói.

Theo bác sĩ Mạnh, trước đây để tăng kích thước dương vật, nhiều người thường sử dụng phương pháp bơm silicon vào dương vật, tuy nhiên hiện nay các quý ông đã biết cách thức này gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nên ít khi được sử dụng.

Hiện tại, nam giới muốn tăng kích thước dương vật sẽ được thay bằng phẫu thuật đặt vật liệu nhân tạo, nguồn gốc nhân tạo hoặc vật liệu tự nhân như ghép tổ chức mỡ, bơm mỡ tự thân để tăng kích thước.

"Nhiều người đến bệnh viện thăm khám đạt 14 đến 15cm nhưng vẫn nghĩ là nhỏ, vẫn lo lắng, căng thẳng khi quan hệ tình dục, muốn điều trị. Lúc này các bác sĩ sẽ hỗ trợ tư vấn và điều trị bằng tâm lý", bác sĩ Mạnh nói.

Bác sĩ Mạnh khuyến cáo đối với bệnh nhân có kích thước dương vật nhỏ như từ 8-9cm gây mất tự tin có thể tìm đến các bác sĩ để được thăm khám, tư vấn và điều trị. Kích thước dương vật chỉ là một phần, còn lại phụ thuộc như kéo dài thời gian tình dục, thay đổi tư thế…