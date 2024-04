Kích cầu du lịch Phú Quốc dịp 30/4 - 1/5 và hè 2024

Làng chài Hòn Thơm, Phú Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Những tín hiệu vui

Những tháng đầu năm 2024, thành phố Phú Quốc nỗ lực vượt khó, kích cầu du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là khách quốc tế. Quý I, đảo ngọc đón hơn 1,65 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng...tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 24,7% kế hoạch, chiếm 60% tổng lượng khách đến tỉnh 3 tháng đầu năm nay. So với cùng kỳ, khách quốc tế đón trên 285.000 lượt khách, tăng 39,2%, đạt 42,8% kế hoạch năm. Tổng doanh thu du lịch hơn 6.000 tỷ đồng, tăng 34,6%, đạt 35,9% kế hoạch.



Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Kiên Giang, Tổng Giám đốc Công ty du lịch Vina Phú Quốc Travel Nguyễn Vũ Khắc Huy chia sẻ, lượng khách nước ngoài đến đảo ngọc những tháng đầu năm 2024 chứng minh rằng, Phú Quốc vẫn là một trong những điểm đến trên thế giới hấp dẫn khách du lịch quốc tế sau COVID-19, với số lượng ngày càng tăng cao, không những từ thị trường truyền thống mà còn thu hút khách ở các thị trường mới. Đây là tín hiệu tốt cho du lịch Phú Quốc.



Từ tháng 10/2023 đến nay, khách quốc tế lựa chọn Phú Quốc như điểm đến để nghỉ dưỡng, tránh đông, tránh rét khá đông từ thị trường các nước, vùng lãnh thổ trên thế giới như: Hàn Quốc, Australia, châu Âu…Đặc biệt, Phú Quốc đón một số tàu du lịch quốc tế đưa hàng ngàn du khách trên thế giới đến tham quan, du lịch, trải nghiệm đảo ngọc. Đây là sự kiện ấn tượng, góp phần quảng bá, thúc đẩy du lịch Phú Quốc nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung trên đà phục hồi phát triển.



Bà Lê Thị Hải Châu, Tổng Thư ký Hội đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc nêu, lý do du khách trong và ngoài nước chọn Phú Quốc đến tham quan, du lịch vì các dịch vụ vui chơi giải trí ở đây đa dạng, có nhiều phân khúc về thị phần du lịch để du khách lựa chọn, nhiều tiện ích phục vụ các nhóm đối tượng khách khác nhau.



Phú Quốc có lợi thế rất khác biệt so với những địa phương khác như, khí hậu nhiệt đới ấm áp, dịch vụ trải nghiệm tốt, bản sắc riêng ít địa phương hoặc điểm du lịch nào trên thế giới có được.

Đảo ngọc còn có những công trình dịch vụ du lịch mang đẳng cấp quốc tế đáp ứng tốt nhu cầu của khách du lịch, nhất là khách nước ngoài…, bà Lê Thị Hải Châu nhấn mạnh.



Tuy nhiên, du lịch Phú Quốc phục hồi, phát triển trong xu thế bất cập, chưa thật sự ổn định và bền vững do ảnh hưởng tình hình kinh tế toàn cầu khó khăn, căng thẳng chính trị, thiên tai... xảy ra ở một số nước, vùng lãnh thổ trên thế giới diễn biến phức tạp. Đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân, các thành phần kinh tế trong nước đối mặt nhiều khó khăn, thách thức đã và đang tác động bất lợi đến “ngành công nghiệp không khói” ở Phú Quốc. Đặc biệt, khó khăn nhất đối với du lịch Phú Quốc là đường bay nội địa và giá vé máy bay rất cao. Đây là thách thức các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch gặp phải trong năm 2023 đến nay vẫn chưa được tháo gỡ.

Nhiều doanh nghiệp du lịch tại Phú Quốc cho biết, do số chuyến bay nội địa cắt giảm, đường bay hạn hẹp và vé máy bay rất cao, ảnh hưởng đến nguồn khách trong nước tới Phú Quốc trong những tháng đầu năm nay. Vấn đề này tiếp tục ảnh hưởng đến du lịch nội địa trong dịp 30/4 - 1/5 và du lịch hè 2024.

Kích cầu du lịch Phú Quốc

Vùng biển đảo phía nam đảo Phú Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bà Lê Thị Hải Châu cho biết, đến nay, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên đảo Phú Quốc có những định hình về thương hiệu cũng như tiện ích, dịch vụ tương đối bài bản để đón khách dịp 30/4 - 1/5 và du lịch hè 2024.

Để kích cầu du lịch, các doanh nghiệp du lịch cũng như Hội đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc có những chính sách như: Combo giá vé máy bay, giá phòng nghỉ ổn định, không áp dụng chính sách phụ thu, ưu đãi, tặng dịch vụ tiện ích, giảm giá dịch vụ giải trí và nhiều khuyến mại khác cho du khách đến đảo ngọc.

Ngoài nâng chất lượng, dịch vụ, sản phẩm du lịch, nhất là chú trọng phát triển sản phẩm độc đáo, riêng có, mới lạ…Phú Quốc liên kết, hợp tác với các vùng, miền phát triển tour, tuyến du lịch chất lượng phục vụ khách du lịch để đảo ngọc thời gian tới vẫn làm điểm đến hấp dẫn du khách.

Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Kiên Giang, Tổng Giám đốc Công ty du lịch Vina Phú Quốc Travel Nguyễn Vũ Khắc Huy chia sẻ, trước thềm 30/4 - 1/5, du lịch hè 2024, do vé máy bay tăng cao, nhiều đơn vị, doanh nghiệp du lịch ở Phú Quốc có những chính sách ưu đãi, giá tốt, thuận lợi cho du khách. Các đơn vị, doanh nghiệp đưa ra biện pháp, chiến lược mới; tập trung khai thác nguồn khách đường bộ, kết hợp nhà cung ứng như tàu cao tốc, điểm du lịch, vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn… đưa ra chương trình hấp dẫn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu du lịch của du khách.