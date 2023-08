Kịch bản vô địch V-League 2023: 4 ứng cử viên sáng giá

Ở vòng 6 giai đoạn 2 V-League 2023 (vòng đấu áp chót của nhóm đua vô địch), Công an Hà Nội gặp Viettel trong khi Hà Nội FC phải làm khách trên sân của Thanh Hóa. Điều kiện tiên quyết để thầy trò HLV Flavio Cruz lên ngôi sớm là họ phải giành chiến thắng trước Viettel.

Với ngôi đầu bảng cùng khoảng cách 2 điểm so với các đội xếp sau, Công an Hà Nội đương nhiên là đội bóng có lợi thế nhất. Đội bóng ngành công an thậm chí có thể vô địch ngay vòng đấu tới nếu thắng Viettel FC đồng thời Hà Nội FC không thắng Thanh Hóa.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội có lợi thế lớn nhất trong cuộc đua vô địch V-League 2023

Khi đó, khoảng cách giữa 2 đội bóng này là 5 điểm, Viettel sẽ bị loại khỏi cuộc đua vô địch. Đồng thời, nếu trên sân Thanh Hóa, Hà Nội FC không thắng đội chủ nhà, Công an Hà Nội sẽ lập tức có được chức vô địch. Nếu chỉ hòa hoặc thua, Hà Nội FC sẽ kém đối thủ 4 hoặc 5 điểm và trở thành cựu vương.

Song, ở chiều ngược lại, đội bóng ngành Công an sẽ gặp nhiều bất lợi nếu như thua Viettel. Khi đó, Quang Hải cùng các đồng đội sẽ để chính Viettel vượt lên với khoảng cách hơn 1 điểm.